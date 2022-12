Innerkoreanisches Südkorea meldet drei Hilfslieferungen von Ernährungsgütern an Nordkorea

Drei private Organisationen in Südkorea haben im Rahmen eines Kooperationsprojekts für Ernährung und Gesundheit in Nordkorea seit September 2021 Ernährungsgüter im Wert von 1,2 Milliarden Won (920.000 Dollar) nach Nordkorea geschickt.



Das teilte ein Beamter des südkoreanischen Vereinigungsministeriums am Freitag Reportern mit.



Zwei von den drei Lieferungen seien nach dem Amtsantritt der neuen Regierung im Mai erfolgt. Eine dieser beider Lieferungen sei nach dem Amtsantritt der neuen Regierung genehmigt und verwirklicht worden. Die andere Lieferung sei noch vor diesem Zeitpunkt genehmigt worden, hieß es.



Wie verlautete, handele es sich bei allen drei Lieferungen um Sojabohnenöl.



Das Ressort nannte keine Einzelheiten zu den Lieferungen wie die Namen der Organisationen, die Empfänger in Nordkorea und die Liefertermine. Denn die Bekanntmachung solcher Informationen könne angesichts der Eigenschaft der Hilfsprojekte für Nordkorea die Aktivitäten der privaten Organisationen einschränken.