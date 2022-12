Politik USA weisen Nordkoreas Vorwurf gegen Artillerieübung zurück

Die US-Streitkräfte in Südkorea haben eine von Nordkorea als Provokation gegen das Land kritisierte Artillerieübung als routinemäßige, regelmäßige Schießübung dargestellt.



Die 2. US-Infanteriedivision teilte am Mittwoch in sozialen Netzwerken mit, dass die 210. Feldartillerie-Brigade vom 5. bis 6. Dezember in Cheorwon in der Provinz Gangwon ein routinemäßiges, regelmäßig geplantes Combatschießen mit Mehrfachraketenwerfern (Multiple Launch Rocket Systems: MLRS) abgehalten habe. Auch wurden Fotos von der Übung veröffentlicht.



Launcher-Sektionen zertifizierten routinemäßig ihre Besatzungsmitglieder, um zur Aufrechterhaltung ihrer „Fight-Tonight“-Fähigkeiten Wissen und Sachkompetenz in Bezug auf ihr Waffensystem zu bestätigen, hieß es.



Südkorea und die USA hatten am 5. und 6. Dezember in Cheorwon eine Artillerieübung abgehalten, bei der 57 Geschosse aus MLRS und weitere 140 Geschosse unter anderem aus K9-Panzerhaubitzen abgefeuert wurden. Die Bewohner der Umgebung waren vorab über den Übungsplan informiert worden.