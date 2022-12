Nordkorea meldet erfolgreichen Test eines Hochschub-Feststoffantriebs

Photo : YONHAP News

Nordkorea verkündete, im Rahmen der Entwicklung einer neuen strategischen Waffe auf seinem Satellitenstartplatz in Sohae erfolgreich einen „Feststoffmotor mit hohem Schub“ getestet zu haben.Die offizielle nordkoreanische zentrale Nachrichtenagentur (KCNA) berichtete am Freitag, dass ein Institut der Akademie der Verteidigungswissenschaften am Donnerstag erfolgreich den statischen Feuertest eines Festbrennstoffmotors mit einer Schubkraft von 140 Tonnen durchgeführt habe.Laut KCNA sei der Test durchgeführt worden, um alle technisch spezifischen Merkmale des Feststoffmotors mit hohem Schub zu überprüfen. Die Ergebnisse hätten die Zuverlässigkeit und Stabilität des Antriebs bewiesen.Der erste derartige Test sei unter der Leitung von Staatschef Kim Jong-un durchgeführt worden. Kim rühmte den Test als eine weitere Lösung für wichtige Herausforderungen bei der Erreichung von Zielen im Zusammenhang mit strategischen Waffen im Rahmen des Fünfjahresplans für Verteidigung und Waffenentwicklung.Berichten zufolge ermunterte Kim die für den Test Verantwortlichen und drückte die Hoffnung aus, dass in kürzester Zeit eine weitere neue Art strategischer Waffe hergestellt werden würde.