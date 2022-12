Yoon fordert Unterstützung der IAEA bei Denuklearisierung Nordkoreas

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol ist am Donnerstag mit dem Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) zu einem Gespräch zusammengetroffen.Während des Treffens im Büro des Präsidenten forderte Yoon die Beteiligung der IAEA an den Bemühungen zur Denuklearisierung Nordkoreas durch eine verstärkte Überwachungs- und Inspektionsbereitschaft in Bezug auf die nuklearen Aktivitäten von Pjöngjang.IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi antwortete Berichten zufolge, dass er die weltweiten Bedenken hinsichtlich der nordkoreanischen Nuklearfrage voll und ganz teile. Er versprach, dass seine Agentur ihr Bestes tun werde, um das Nuklearprogramm Nordkoreas abzuschrecken und das globale Nichtverbreitungsregime zu schützen.Präsident Yoon brachte auch die Besorgnis der Südkoreaner über Japans Plan zum Ausdruck, im kommenden Frühjahr radioaktives Wasser aus seinem lahmgelegten Kernkraftwerk Fukushima in den Ozean abzuleiten.Yoon forderte eine wissenschaftliche und objektive Überprüfung des Prozesses durch die IAEA, woraufhin Grossi antwortete, dass die IAEA eng mit Südkorea kommunizieren und alle damit verbundenen Informationen in Echtzeit offenlegen werde.