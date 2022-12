U-Bahn steckt über 2 Stunden lang über Han-Fluss fest

Photo : YONHAP News

Eine U-Bahn steckte am Donnerstag mehr als zwei Stunden fest, als sie auf einer Brücke über den Han-Fluss in Seoul eine Panne hatte.Ein Zug der Linie 1 vom Bahnhof Yongsan zum Bahnhof Noryangjin blieb um 19:58 Uhr auf der Eisenbahnbrücke über den Han-Fluss stehen. Etwa 500 Passagiere steckten für über zwei Stunden fest.Die staatliche koreanische Eisenbahngesellschaft (KORAIL) setzte einen weiteren Triebwagen ein, um den stehengebliebenen Zug um 22:05 Uhr zum Bahnhof Noryangjin zu schleppen.Etwa 50 Züge hatten durch die Fehlfunktion der U-Bahn eine Betriebsverzögerung von bis zu 50 Minuten.Nach Angaben eines KORAIL-Beamten soll die genaue Ursache in einer Untersuchung ermittelt werden.