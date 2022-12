Manager: Hyundai Motor könnte bei großen Schäden wegen IRA Investitionen in Georgia überdenken

Photo : YONHAP News

Hyundai Motor könnte laut einem Manager gezwungen sein, seine Investitionen im US-Bundesstaat Georgia zu überdenken, sollten die Schäden aufgrund des US-Gesetzes Inflation Reduction Act (IRA) zunehmen.Die entsprechende Äußerung machte Robert Hood, Hyundais Vizepräsident für Regierungsangelegenheiten, am Donnerstag (Ortszeit) bei einem von der Denkfabrik Wilson Center veranstalteten Webinar. Der koreanische Automobilhersteller baut eine Elektroautofabrik in Georgia.Hyundai müsse von nun an seinen E-Auto-Absatz und den Marktanteil in den USA steigern, um nach der Fertigstellung der Fabrik den Kapazitätsauslastungsgrad aufrechterhalten zu können. Ein fehlender Absatzanstieg würde Fragen zur wirtschaftlichen Machbarkeit des Werks aufwerfen, sagte er.Die südkoreanische Regierung und Hyundai Motor hatten der US-Regierung vorgeschlagen, die Umsetzung der IRA-Bestimmungen über die E-Autosubventionen bis 2025 zu verschieben, wenn das E-Autowerk in Georgia fertiggestellt werden soll. Nach dem Gesetz werden Elektrofahrzeuge aus Südkorea von den Subventionen ausgeschlossen.