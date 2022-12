Voraussichtlich über 60.000 Corona-Neuinfektionen im Tagesschnitt in dieser Woche

Photo : YONHAP News

Innenminister Lee Sang-min hat vor dem wieder zunehmenden Corona-Infektionsgeschehen in Südkorea gewarnt.Es sei daher schwierig, genau vorauszusagen, wie groß die neue Welle im Winter ausfallen werde und wie lange sie dauern werde, sagte Lee heute während eines Treffens des zentralen Hauptquartiers für Katastrophen- und Sicherheitsmaßnahmen zu Covid-19.In der laufenden Woche werde die durchschnittliche Zahl der täglichen Neuinfektionen voraussichtlich erstmals seit der ersten Septemberwoche im 60.000er-Bereich liegen. Der Anteil der Variante BN.1 lege bemerkenswert zu, die Reinfektionsrate sei in letzter Zeit kontinuierlich gestiegen, hieß es.Der Anteil der Variante BN.1 kletterte von 4,9 Prozent in der zweiten Novemberwoche auf 17,4 Prozent in der ersten Dezemberwoche. Der Anteil der angeblich Reinfizierten an den Neuinfizierten stieg von 10,68 Prozent in der zweiten Novemberwoche auf 14,69 Prozent in der fünften Novemberwoche.Lee betonte, dass Impfungen wichtiger als alles andere seien, damit die neue Welle erfolgreich überwunden werde.