Nachfrage nach Apartments in Südkorea sinkt auf neues Rekordtief

Photo : YONHAP News

Die Nachfrage nach Apartments in Südkorea ist auf ein neues Rekordtief gesunken.Laut dem Ergebnis einer Untersuchung des öffentlichen Unternehmens Korea Real Estate Board fiel der Index für Nachfrage und Angebot bei Apartments im Land auf 72,1 in der laufenden Woche. In der vergangenen Woche stand der Index bei 73,1.Der neue Wert entspricht dem tiefsten Stand seit der ersten Untersuchung dieser Art in der ersten Juliwoche des Jahres 2012. Es wurde die dritte Woche in Folge ein neuer Tiefststand verbucht.Ein Wert unter 100 bedeutet, dass es mehr Verkaufswillige gibt als Kaufwillige.Der entsprechende Index in Seoul sank auf 64,8 in dieser Woche nach 65,7 in der letzten Woche.