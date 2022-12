Korea Exchage eröffnet Auslandsbüro in Frankfurt

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Börsenbetreiber Korea Exchange hat sein drittes Auslandsbüro in Frankfurt eröffnet.Die Korea Exchange (KRX) hielt am Donnerstag (Ortszeit) in Frankfurt eine Zeremonie zur Eröffnung des Büros ab.Anwesend waren der südkoreanische Generalkonsul in Frankfurt, Koh Kyung-sok, der CEO der European Exchange (Eurex), Michael Peters, und etwa 20 Vertreter von globalen Börsen.Das Frankfurter Büro ist das dritte Auslandsbüro der KRX nach denen in Peking und Singapur, die jeweils 2008 und 2017 eröffnet wurden.KRX-Vorsitzender Sohn Byung-doo teilte bei der Feier die Absicht mit, die südkoreanischen Börsenindizes vom Regime der Benchmark-Verordnung (BMR) der Europäischen Union zertifizieren zu lassen.Er stellte stetige Bemühungen in Aussicht, durch die entsprechende Zertifizierung europäischen Investoren auf dem koreanischen Kapitalmarkt besser entgegenzukommen und aktive Investitionen aus Europa in koreanische Indizes zu ermöglichen.