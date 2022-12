IAEA laut Chef bereit zu größerer Rolle bei Lösung nordkoreanischer Nuklearproblematik

Photo : YONHAP News

Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) ist laut deren Chef vorbereitet, hinsichtlich der nordkoreanischen Nuklearfrage eine größere Rolle bei der Problemlösung zu übernehmen.Entsprechendes äußerte IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi heute in einem gemeisamen Interview mit dem Pressekorps des südkoreanischen Außenministeriums. Dabei wies er auf die Notwendigkeit hin, einen Dialogkanal für die Problemlösung zu eröffnen.Grossi, der im Dezember 2019 die Leitung der IAEA übernommen hatte, traf am 14. Dezember zu seinem Antrittsbesuch in Südkorea ein.Grossi kam mit Präsident Yoon Suk Yeol, Außenminister Park Jin und Wissenschaftsminister Lee Jong-ho zusammen und sprach mit ihnen über die Möglichkeit eines Atomtests in Nordkorea. Er informierte sich zudem über Südkoreas Position zur Entsorgung des radioaktiv verseuchten Wassers aus dem japanischen Atomkraftwerk Fukushima.Hinsichtlich der von ihm erwähnten besorgniserregenden Informationen über die Möglichkeit eines Atomtests in Nordkorea sagte Grossi, es zeige sich, dass Nordkorea in Bezug auf die Anreicherung und Abtrennung von Nuklearmaterial kontinuierlich sehr intensive Bemühungen unternehme.Die Möglichkeit eines Einsatzes von Atomwaffen durch Russland im Krieg gegen die Ukraine wollte Grossi ausschließen. Die russische Regierung habe selber gesagt, dass keine solche Möglichkeit bestehe. Er habe kontinuierlich gesagt, dass keine Nuklearwaffen verwendet werden dürften, hieß es.