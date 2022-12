Gedenkmedaillen zum zehnten Jubiläum von BTS herausgegeben

Photo : YONHAP News

Anlässlich des zehnten Jubiläums der K-Pop-Band BTS im Jahr 2023 sind Gedenkmedaillen herausgegeben worden.Die südkoreanische Prägeanstalt KOMSCO gab am Freitag Medaillen im In- und Ausland heraus.Auf der Vorderseite sind die englische Bezeichnung der Band „BTS“ sowie die Namen der Mitglieder im englischen Alphabet eingeprägt. An der Seite sind das Debütjahr 2013 und das Jubiläumsjahr 2023 zu sehen.KOMSCO und HYBE, die Agentur der Band, hatten vereinbart, zweimal Gedenkmedaillen zum zehnten Jubiläum von BTS herauszugeben.In der ersten Runde erscheinen drei Medaillen aus Gold und eine Medaille aus Silber. Weltweit 87.777 Stück werden angeboten.In Südkorea können die Medaillen vom 16. bis 25. Dezember auf dem Online-Marktplatz von KOMSCO, im Shop der Fanplattfom weverse und bei der Shinhan Bank reserviert werden. Im Ausland sind sie auf der globalen Site von Gmarket erhältlich.