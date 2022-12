Nordkorea behauptet Durchführung eines „wichtigen, letzten“ Spionagesatellitentests am Sonntag

Photo : YONHAP News

Nordkorea verkündete am Montag, am Vortag einen wichtigen Endphasentest für die Entwicklung eines Aufklärungssatelliten durchgeführt zu haben, und fügte hinzu, die Entwicklung bis Anfang nächsten Jahres abzuschließen.Die Mitteilung der offiziellen nordkoreanischen Zentralen Nachrichtenagentur (KCNA) erfolgte, nachdem Südkoreas Vereinigter Generalstab (JCS) am Sonntag erklärt hatte, den Start von zwei ballistischen Mittelstreckenraketen aus dem Gebiet Tongchang-ri in der Provinz Nord-Pyongan in Richtung Ostmeer entdeckt zu haben.Entgegen der JCS-Analyse zitierte die KCNA einen Sprecher der National Aerospace Development Administration Nordkoreas mit der Aussage, dass ein Flugkörper mit einem Scheinsatelliten in einem Abschuss-Winkel von 500 Kilometern vom Satellitenstartplatz Sohae in Tongchang-ri abgefeuert worden sei.Mit der Begründung, dass die Durchführung des Sonntagstests darauf abzielte, die Fähigkeit des Regimes zur Satellitenbildgebung, Datenübertragung und zum Bodenkontrollsystem zu bewerten, wurde gesagt, dass die Vorbereitungen für den Start von Nordkoreas erstem militärischem Spionagesatelliten bis April abgeschlossen sein würden.Nordkorea behauptete, die Starts der Interkontinentalraketen Hwasong-17 im Februar und März seien Tests für die Entwicklung eines Spionagesatelliten gewesen.Es wurde nicht erwähnt, ob der nordkoreanische Staatschef Kim Jong-un den Sonntagsstart geleitet hat. Kim hatte offenbar bei einer Samstagsveranstaltung zum elften Todestag seines Vaters Kim Jong-il im Kumsusan-Palast der Sonne in Pjöngjang gefehlt.