Fortsetzung des parlamentarischen Untersuchungsausschusses zur Itaewon-Tragödie

Photo : YONHAP News

Ein parlamentarischer Sonderausschuss zur Untersuchung des tödlichen Massengedränges in Itaewon soll am Montag mit seiner eigentlichen Arbeit beginnen.Der Sonderausschuss wird voraussichtlich um10:30 Uhr eine allgemeine Sitzung abhalten, um den Zeitplan der parlamentarischen Untersuchung und die Liste der Zeugen für die Teilnahme an den Anhörungen zu bestätigen.Der Ausschuss ernannte bei seiner ersten Sitzung am 24. November seine drei leitenden Mitglieder, darunter als Vorsitzenden Woo Sang-ho von der größten Oppositionspartei, der Minjoo-Partei, doch seitdem wurden nur wenige Fortschritte erzielt.Die regierende Partei Macht des Volks (PPP) wird jedoch wahrscheinlich das Treffen am Montag boykottieren, um gegen die von ihr so genannte Verletzung einer überparteilichen Vereinbarung zu protestieren, zuerst das Haushaltsgesetz für das nächste Jahr zu verabschieden und danach mit der Inspektion der Itaewon-Tragödie zu beginnen.Die rivalisierenden Parteien konnten ihre Differenzen über den Haushaltsplan für das nächste Jahr nicht ausbügeln, bevor die gesetzliche Frist für die Verabschiedung des Haushaltsentwurfs am 2. Dezember abgelaufen war.Die Pattsituation dauerte über mehrere verlängerte Fristen hinaus an, die vom Sprecher der Nationalversammlung, Kim Jin-pyo, festgelegt wurden, wobei die Frist erneut auf Ende Montag verschoben wurde.