Internationales US-Kommando: Nordkoreas Raketenstarts unterstreichen destabilisierende Wirkung

Nordkoreas Raketenstarts unterstreichen nach Einschätzung des US-Militärs die destabilisierende Wirkung der rechtswidrigen Programme von Massenvernichtungswaffen und ballistischen Raketen.



Diese Position teilte das Indopazifische Kommando der USA in einer Stellungnahme zum Abschuss von zwei ballistischen Raketen durch Nordkorea am Sonntag mit.



Man sei sich der Abschüsse ballistischer Raketen bewusst und berate sich eng mit den Verbündeten und Partnern. Dieses Ereignis stelle keine unmittelbare Bedrohung für die US-Bürger oder das Territorium oder die Verbündeten dar, hieß es.



Das Kommando fügte hinzu, die Verpflichtungen der USA zur Verteidigung Südkoreas und Japans blieben eisern.



Das Indopazifische Kommando hatte in einer Stellungnahme zum Start einer ballistischen Interkontinentalrakete durch Nordkorea am 18. November den Start verurteilt und das Land zum Verzicht auf solche Handlungen aufgefordert, diesmal aber nicht.



Von der „destabilisierenden Wirkung“ war in einer Stellungnahme zu Nordkoreas Raketenstart unmittelbar nach den Zwischenwahlen in den USA im November gesprochen worden.