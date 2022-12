Regierung und PPP versprechen Pro-Kopf-Einkommen von 40.000 Dollar bis 2027

Photo : Getty Images Bank

Die regierende Partei Macht des Volks (PPP) und die Regierung gaben am Montag das Ziel bekannt, Südkoreas Pro-Kopf-Einkommen bis zum Ende der Amtszeit von Yoon Suk Yeol auf 40.000 US-Dollar zu steigern.Der politische Chef der PPP, Sung Il-jong, sagte in einem Medienbriefing, dass sich Regierung und Partei bei einem Treffen früher am Tag auf dieses Ziel geeinigt hätten.Sung sagte, sie seien sich einig, dass das Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt (BIP) bis 2027 durch Maßnahmen zur Überwindung der aktuellen Krise und zur Wiederbelebung der Wirtschaft 40.000 Dollar erreichen müsse und fügte hinzu, dass sich solche damit verbundenen Ziele ab dem nächsten Jahr in der Wirtschaftspolitik widerspiegeln würden.In Bezug auf die Wirtschaft im nächsten Jahr sagte Sung, die Verantwortlichen betonten die Notwendigkeit, Risiken proaktiv anzugehen und eine makroökonomische Politik stabil umzusetzen sowie den Leistungsbilanzüberschuss zu verwalten.Regierung und Regierungspartei versprachen außerdem, ihre Reformbemühungen über Renten, Arbeit und Bildung hinaus auszudehnen und mit der Überarbeitung der Finanz- und Dienstleistungssysteme zu beginnen.