Nationaler Sicherheitsrat Südkoreas verurteilt Nordkoreas Raketenstarts

Photo : YONHAP News

Der Nationale Sicherheitsrat (NSC) Südkoreas hat Nordkoreas Starts von zwei ballistischen Mittelstreckenraketen mittlerer Reichweite (MRBM) am Sonntag scharf verurteilt.Die Starts stellten einen Verstoß gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats und eine schwerwiegende Provokation dar, die die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel erhöhe und den Frieden und die Sicherheit in der Region bedrohe, hieß es nach einem Treffen des Sicherheitsrats.Das Präsidialamt unterrichtete am Sonntag Präsident Yoon Suk Yeol über die Raketenstarts und berief ein Treffen des ständigen Ausschusses des NSC unter Leitung des nationalen Sicherheitsberaters Kim Sung-han ein. Die Mitglieder diskutierten über Gegenmaßnahmen.Man richte die Aufmerksamkeit auf die jüngste Drohung Nordkoreas mit dem Einsatz militärischer Gewalt und die Testung eines Feststofftriebwerks. Man bedauere das Verhalten des Kim Jong-un-Regimes, Raketenprovokationen fortzusetzen, ohne sich um die Bevölkerung zu kümmern, die unter der Kälte und Nahrungskrise litt, teilte der NSC mit.Der Vereinigte Generalstab Südkoreas hatte mitgeteilt, dass Nordkorea am Sonntagvormittag zwei ballistische Mittelstreckenraketen mittlerer Reichweite (MRBM) von Tongchang-ri in der Provinz Nord-Pyongan aus auf das Ostmeer abgefeuert habe.