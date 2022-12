Ministerien berichten Präsident Yoon über ihre Arbeit im kommenden Jahr

Photo : YONHAP News

Die Ministerien berichten ab dieser Woche Präsident Yoon Suk Yeol über ihre Arbeit im kommenden Jahr.Das Jahr 2023 werde zum ersten Jahr der Reformen von Arbeit, Bildung und Rente, drei große Reformen, gemacht. Jedes Ministerium werde in seiner Berichterstattung darstellen, wie die Dynamik der Reformregierung gesichert werde, teilte der stellvertretende Sprecher des Präsidialamtes, Lee Jae-myoung, am Sonntag vor der Presse mit.Er äußerte die Erwartung, dass bei der Berichterstattung die feste Philosophie der Yoon Suk-Yeol-Regierung und die Identität gezeigt würden, dass sie lediglich an die Bürger und die nationalen Interessen denken wolle.Bei der ersten Berichterstattung über die Arbeit im Juli sei unter vier Augen darüber berichtet worden, wie die neuen Minister die staatspolitischen Aufgaben und die Arbeit der Ministerien führen wollten. Die diesmalige Berichterstattung werde in einer Form erfolgen, dass angesichts des zweiten Jahres der Yoon Suk-Yeol-Regierung dem Präsidenten und den Bürgern über die bisherigen Erfolge und die Arbeitspläne für nächstes Jahr berichtet werde, hieß es weiter.