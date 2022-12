Vorsitzende von Samsung Electronics und BMW sprechen über Stärkung der Kooperation

Photo : KBS News

Lee Jae-yong, Vorsitzender von Samsung Electronics, ist mit Oliver Zipse, Vorstandsvorsitzender der BMW AG, zusammengekommen, um Möglichkeiten zur Stärkung der Zusammenarbeit zu besprechen.Samsung Electronics teilte mit, dass sich Lee am Samstag am BMW Driving Center auf der Insel Yeongjong in Incheon mit Führungskräften von BMW, darunter Zipse, getroffen habe. Sie hätten vereinbart, die Kooperation zwischen beiden Unternehmen zu verstärken, darunter die Ausrüstung des neuesten BMW-Elektroautomodells mit der P5-Batterie von Samsung SDI.Lee sagte, es freue ihn sehr, mit BMW zusammen zu sein. Er schlug vor, die Kooperation zwischen beiden Unternehmen weiter zu stärken.Zipse äußerte, Samsung sei einer der wichtigsten Partner bei der Elektrifizierung. Es sei sehr bedeutsam, dass das Management von Samsung bei dem neuen BMW i7 dabei sei, der die neueste Technologie von BMW enthalte.Lee war zuletzt während seiner Geschäftsreise in Europa im Juni mit Zipse zusammengekommen.