Südkoreas Haushaltsdefizit übertrifft dieses Jahr voraussichtlich 100 Billionen Won

Südkoreas Haushaltsdefizit wird dieses Jahr voraussichtlich 100 Billionen Won (77 Milliarden Dollar) übertreffen.Laut dem Finanzministerium und dessen System zur Offenlegung von Finanzinformationen betrug das Defizit in der fiskalischen Bilanz nach Abzug der Fonds der Sozialversicherungen 86,3 Billionen Won (66 Milliarden Dollar) im Zeitraum von Januar bis Oktober.Weil in den letzten drei Jahren das Defizit im Dezember um mehr oder weniger zehn Billionen Won stieg, gilt es als sehr wahrscheinlich, dass das Defizit dieses Jahr 100 Billionen Won übertreffen wird.Die Regierung prognostizierte gemessen am zweiten Nachtragshaushalt dieses Jahres, dass das Defizit im laufenden Jahr 110,8 Billionen Won (85 Milliarden Dollar) betragen werde.Südkorea verbucht seit 2008 das 15. Jahr in Folge ein Haushaltsdefizit. Seit 2020, nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie, vergrößerte sich das Defizit besonders stark.