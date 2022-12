Park Ji-won siegt beim vierten Shorttrack-Weltcup über 1.000 Meter

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Shorttrack-Läufer Park Ji-won hat beim vierten Weltcup der Saison drei Goldmedaillen gewonnen.Beim vierten Shorttrack-Weltcup 2022/23 im kasachischen Almaty siegte Park am Sonntag im Finale über 1.000 Meter der Männer mit einer Zeit von 1:24,573 Minuten.Er holte damit seine dritte Goldmedaille bei dem Turnier. Am Vortag hatte er über 1.500 Meter der Männer und in der 2.000-Meter-Mixed-Staffel Gold geholt.Die südkoreanischen Shorttrack-Läuferinnen Kim Gil-li, Lee So-youn, Seo Whi-min und Shim Suk-hee gewannen mit der Staffel über 3.000 Meter mit einer Zeit von 4:12,964 Minuten die Goldmedaille.Südkorea holte beim vierten Weltcup vier Goldmedaillen und eine Silber- sowie eine Bronzemedaille.