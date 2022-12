Navy SEALs Südkoreas und der USA halten gemeinsame Übung in USA ab

Photo : YONHAP News

Die Spezialeinheiten der Marinen Südkoreas und der USA, die sogenannten Navy SEALs, haben in den USA eine gemeinsame Übung abgehalten.Nach Angaben des Indopazifischen Kommandos der USA am Sonntag hielten die Flottille für Spezialkriegsführung der südkoreanischen Marine und ein an der Westküste stationiertes SEAL-Team der US-Marine bis zum 9. Dezember eine zweiwöchige gemeinsame Übung im Naval Special Warfare Center auf der Marinebasis Coronado in Kalifornien ab. Die Übung habe auf die Verstärkung der Beziehungen zwischen den Spezialeinheiten beider Marinen und die Erhöhung der Interoperabilität gezielt.Die Übung umfasste Waffentraining, Nahkampftechniken, Missionsplanung und den Umgang mit Verletzten.Ein Vertreter der Spezialeinheit der südkoreanischen Marine sagte, man habe mit der Übung die gemeinsamen operativen Fähigkeiten der Spezialeinheiten verbessern können. Man werde solche praktischen, hochintensiven Trainings fortsetzen, um für jede Situation gewappnet zu sein.