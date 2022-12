Regierung überprüft schrittweise Aufhebung der Maskenpflicht in Innenräumen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung setzt Diskussionen über eine eventuelle schrittweise Aufhebung der Maskenpflicht in Innenräumen fort.Am Hauptbahnhof Seoul. Die meisten Menschen tragen Masken. Jedoch sind auch solche Menschen zu sehen, die Masken unter dem Kinn tragen oder ohne Maske unterwegs sind.In Restaurants und Cafés gibt es häufig Menschen, die Masken abgesetzt haben.Lee Ae-kyeong aus Paju sagte, das Maskentragen in Innenräumen sei zwar noch gesetzlich bindend. Sie glaube jedoch, dass alle in der Tat diese Pflicht ihrerseits stillschweigend aufgehoben hätten. Sie glaube nicht, dass es (nach der Aufhebung der Pflicht) große Veränderungen geben würde.Jeon Chang-sik aus Gyeongju befürwortete dagegen die Existenz von Mindeststandards, auch wenn sie nur dem Namen nach existierten. Er meine, dass der Wegfall der Pflicht frühestens erst nach dem Mond-Neujahr im kommenden Jahr möglich wäre, sagte er.Die Regierung setzt Diskussionen über die Abschaffung der Maskenpflicht fort und erwägt eine schrittweise Aufhebung als aussichtsreiche Option. Demnach soll die Maskenpflicht in Innenräumen zunächst mit Ausnahme von öffentlichen Verkehrsmitteln und Krankenhäusern in eine Empfehlung verwandelt und später vollständig aufgehoben werden.Als der Zeitpunkt für die erste Stufe wird die Zeit vor und nach den Feiertagen zum Mond-Neujahr im Januar überprüft. Mögliche Einflussfaktoren sind die Entwicklung der Corona-Welle und die Impfquote.Park Hyang, Leiterin für Seucheneindämmung des zentralen Hauptquartiers für Katastrophenschutz des Gesundheitsministeriums, sagte, dass in Bezug auf Anpassungen der Maskenpflicht kein Termin vorab festgelegt werden könne. Das Infektionsgeschehen habe sich im November einmal abgeschwächt, jedoch im Dezember wieder zugenommen. Daher müssten die Entwicklungen noch beobachtet werden.Mit Stand 0 Uhr am Montag wurden 26.622 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea bestätigt. Das sind gegenüber der Vorwoche fast 1.000 mehr.Die Zahl der kritisch kranken Corona-Patienten, die stationär behandelt werden, beträgt 535. Die Zahl liegt damit den zweiten Tag in Folge im 500er-Bereich.In letzter Zeit sind die Anteile neuer Varianten, darunter BN.1, steigend. Daher rufen die Behörden die Öffentlichkeit dazu auf, sich mit einem an Virusvarianten angepassten bivalenten Impfstoff impfen zu lassen.Die Regierung wird nach der Überprüfung der Ergebnisse eines für heute vorgesehenen Treffens des Beratungsgremiums für Infektionskrankheiten am Freitag Änderungen zur Maskenpflicht bekannt machen.