Hochrangige Funktionäre Nordkoreas besuchen zum Todestag von Kim Jong-il dessen Mausoleum

Photo : YONHAP News

Hochrangige Funktionäre Nordkoreas haben am 17. Dezember, dem elften Todestag des früheren Staatsführers Kim Jong-il, dessen Mausoleum besucht.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Sonntag, dass Mitglieder des Zentralen Komitees der Arbeiterpartei, des Ständigen Ausschusses der Obersten Volksversammmlung, des Kabinetts und von Militärorganen den Kumsusan-Palast der Sonne aufgesucht hätten.Die Nachrichtenagentur pries Kim Jong-il als großen General, der eine dauerhafte Grundlage für den Aufbau einer starken sozialistischen Nation und einer idealen Gesellschaft des Volks gefestigt habe.Auf den von Staatsmedien veröffentlichten Fotos vom Besuch in dem Mausoleum war Machthaber Kim Jong-un nicht zu sehen. Auch Choe Ryong-hae, Vorsitzender des ständigen Ausschusses der Obersten Volksversammlung, und Jo Yong-won, Sekretär für organisatorische Angelegenheiten der Arbeiterpartei, waren nicht anwesend.Es ist außergewöhnlich, dass Kims Mausoleum-Besuch zum Todestag seines Vaters nicht veröffentlicht wurde.