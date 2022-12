Nordkorea preist diesjährige militärische Fortschritte

Photo : YONHAP News

Für Nordkorea ist 2022 nach eigener Auffassung ein "Jahr des großen Sieges" gewesen, da das Land der Welt seine Fähigkeiten als globale Militärmacht gezeigt habe.Das nordkoreaniosche Parteiorgan Rodong Sinmun pries in einem am Dienstag veröffentlichten Artikel die militärischen Fortschritte Nordkoreas in diesem Jahr an.Insbesondere bezeichnete die Zeitung den Start einer Interkontinentalrakete (ICBM) im letzten Monat als „historisches Ereignis und eine große Feier in der Geschichte der Nation“.Nordkorea feuerte am 18. November eine Interkontinentalrakete vom Typ Hwasong-17 ab.Laut Rodong Sinmun zeige der erfolgreiche Start einer neuen Art von Interkontinentalrakete der Welt den Willen des Landes, Atomwaffen mit Atomwaffen zu beantworten.Die Zeitung schrieb weiter, dass die Verteidigungs- und Wissenschaftsbeamten des Landes trotz einer schweren nationalen Krise in diesem Jahr Waffen einer neuen Generation entwickelt hätten. Das Parteiorgan verwies zudem auf die Teststarts von strategischen Langstrecken-Marschflugkörpern und Hyperschallraketen.Weiter hieß es, dass die Hwasong-17 deutlich gezeigt habe, dass Nordkorea den Weg der nuklearen Aufrüstung niemals verlassen werde, solange die USA ihre feindselige Politik und ihre nuklearen Drohungen nicht aufgeben würden.