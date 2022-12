Behörden rufen wegen Grippewelle zur Impfung auf

Photo : YONHAP News

Angesichts der grassierenden Grippe in Südkorea haben die Behörden wiederholt zur Impfung geraten.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention (KDCA) teilte am Montag mit, dass nach der Ausgabe einer Grippewarnung am 16. September die Zahl der grippeähnlichen Erkrankungen im laufenden Monat ernsthaft steige.Während in allen Altersgruppen ein Anstieg verzeichnet wurde, ist der Anteil der grippeähnlichen Erkrankungen bei Jugendlichen im Alter von 13 bis 18 Jahren und bei Kindern im Alter von sieben bis zwölf Jahren besonders hoch.Die KDCA führt seit September eine nationale Grippe-Impfkampagne für Menschen ab 65 Jahren, Kinder und Schwangere durch. Mit Stand 17. Dezember beträgt die Impfquote jeweils 79,4, 71,3 und 47,6 Prozent.Angesichts der rapiden Ausbreitung der Grippe in letzter Zeit und der Tatsache, dass eine Grippewelle gewöhnlich im Januar ihren Höhepunkt erreiche, sei es wichtig, dass sich Ältere mit großer Komplikations- und Todesgefahr noch binnen Jahresfrist impfen ließen, betonte die Behörde.Menschen ab 65 Jahren können kostenlos gegen Grippe geimpft werden.