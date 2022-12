Deutschland verurteilt Nordkoreas jüngste Raketenstarts

Photo : YONHAP News

Die deutsche Bundesregierung hat die jüngsten illegalen Tests ballistischer Raketen durch Nordkorea verurteilt.Ein Sprecher des Auswärtigen Amts sagte am Montag (Ortszeit), Nordkorea setze sich mit der präzedenzlosen Serie völkerrechtswidriger Raketentests seit Beginn des Jahres auf eklatante Weise über seine Verpflichtungen aus einschlägigen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats hinweg. Das Land gefährde die regionale und internationale Sicherheit und Stabilität.Deutschland rufe Nordkorea dazu auf, die Beschlüsse des Sicherheitsrats umzusetzen und auf die Dialogangebote der USA und Südkoreas einzugehen. Nordkorea sollte konkrete und glaubwürdige Schritte hin zur vollständigen, unumkehrbaren und überprüfbaren Beendigung seiner Programme zur Entwicklung von Massenvernichtungswaffen und ballistischen Raketen unternehmen, betonte der Sprecher.Nordkorea hatte am Sonntag vom Gebiet Tongchang-ri in der Provinz Nord-Pyongan aus zwei ballistische Mittelstreckenraketen mittlerer Reichweite (MRBM) abgefeuert. Laut dem Vereinigten Generalstab Südkoreas waren beide Raketen fast 500 Kilometer weit geflogen, ehe sie im Ostmeer niedergingen.