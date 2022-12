Inkrafttreten von Anforderungen für Mineralien und Batteriekomponenten im IRA voraussichtlich ab März

Photo : YONHAP News

Die kritischen Anforderungen für Mineralstoffe und Batteriekomponenten für Elektrofahrzeuge zur Qualifizierung für die steuerlichen Anreize des Inflationsbekämpfungsgesetzes in den USA (IRA) werden voraussichtlich ab März nächsten Jahres umgesetzt.Das US-Finanzministerium hat am Montag einen Zeitplan veröffentlicht, der zusätzliche Informationen zu den wichtigsten Steuerbestimmungen des IRA enthält.Der Ankündigung zufolge plant das Ministerium, vor Ende des Jahres Informationen über die Richtung der Anforderungen für Mineralien und Batteriekomponenten bekannt zu geben.Das Ministerium führte aus, dass diese Informationen den Herstellern dabei helfen würden, sich darauf vorzubereiten, Fahrzeuge zu bestimmen, die für die Steuergutschrift in Frage kämen, wenn die neuen Anforderungen in Kraft treten.Es werde im März eine Mitteilung über die vorgeschlagene Regelsetzung mit vorgeschlagenen Leitlinien zu den Anforderungen für kritische Mineralien und Batteriekomponenten herausgeben.Das Ministerium fügte hinzu, dass die Anforderungen für kritische Mineralstoffe und Batteriekomponenten per Gesetz erst in Kraft träten, nachdem das Finanzministerium diese vorgeschlagene Regel veröffentlicht habe.