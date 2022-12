Neuer Trupp der Chonghae-Einheit zum Einsatz im Golf von Aden aufgebrochen

Photo : YONHAP News

Eine neue Gruppe der Cheonghae-Einheit ist für den Anti-Piraten-Einsatz im Golf von Aden vor Somalia aufgebrochen.Eine Abschiedszeremonie für den 39. Trupp der Cheonghae-Einheit mit dem Zerstörer Chungmugong Lee Sun-shin fand am Montag am Stützpunkt des Flottenkommandos der Marine in Busan statt.Das 39. Kontingent besteht aus etwa 260 Soldaten und wird bis Mitte Juni nächsten Jahres im Einsatz sein.Die Soldaten werden Schiffen Geleitschutz bieten und zur Bekämpfung der Piraterie eingesetzt. Sie werden zudem an Einsätzen der Gemeinsamen Seestreitkräfte für Meeressicherheit und Anti-Piraten-Einsätzen der Europäischen Union teilnehmen.Die Cheonghae-Einheit war im März 2009 erstmals im Golf von Aden eingesetzt worden.