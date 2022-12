BOK: Südkorea dieses Jahr mit höchster Inflationsrate seit 24 Jahren

Photo : YONHAP News

Südkorea hat laut seiner Zentralbank dieses Jahr bis November die höchste Inflationsrate seit 1998 verzeichnet.Laut einem heute veröffentlichten Bericht der Bank of Korea (BOK) stiegen die Verbraucherpreise von Januar bis November im Schnitt um 5,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit wurde die Inflationsrate von 4,7 Prozent im Jahr 2008 inmitten der Finanzkrise überschritten.Die Notenbank sagte vorher, dass dieses Jahr die höchste Inflationsrate seit 1998 verbucht werde, damals waren es 7,5 Prozent.Südkorea werde für eine Weile eine Teuerungsrate von etwa fünf Prozent verzeichnen. Der Preisanstieg werde sich infolge der Stabilisierung der globalen Ölpreise und des Konjunkturrückgangs im In- und Ausland stetig verlangsamen, erwartete die Notenbank.Die Zentralbank fügte jedoch hinzu, es sei kaum zu versichern, dass sich die Ölpreise und die Konjunkturverlangsamung im Inland so auswirken würden wie erwartet.