Kim Jong-uns Schwester widerspricht Zweifel an Nordkoreas Satelliten-ICBM-Technologien

Photo : YONHAP News

Die Schwester des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un widersprach am Dienstag in einer Erklärung Kritikern der Behauptung des verschwiegenen Regimes, bedeutende Fortschritte bei der Entwicklung seiner Satelliten und ballistischen Langstreckenraketen (ICBM) gemacht zu haben.Kim Yo-jong, stellvertretende Abteilungsleiterin des Zentralkomitees der Arbeiterpartei Nordkoreas, wandte sich gegen die Ansicht von Experten in der Außenwelt, einschließlich in Südkorea, dass die Schwarzweißbilder mit niedriger Auflösung von Seoul und Incheon, die Pjöngjang am Vortag veröffentlichte, zu grob seien, um Satellitenfotos zu sein.Nordkorea behauptete, der Raketenstart sei Teil seines militärischen Aufklärungssatellitenprojekts gewesen und veröffentlichte diese beiden Fotos, die vermutlich von einem Scheinsatelliten aufgenommen wurden.Einige Experten hierzulande sagten bald, die Qualität der Bilder sei zu schlecht.Kim sagte, es sei „unangemessen und voreilig“, die Satellitenentwicklungsfähigkeiten Nordkoreas und die entsprechenden Vorbereitungen allein anhand der beiden Fotos zu beurteilen.Sie verurteilte auch diejenigen, die in Frage stellen, ob Nordkorea die atmosphärische Wiedereintrittstechnologie für seine Interkontinentalrakete (ICBM) beherrscht.