Nuklearunterhändler Südkoreas und Japans verurteilen Nordkoreas Raketenstarts

Photo : YONHAP News

Die Chefunterhändler Südkoreas und Japans für Atomgespräche mit Nordkorea haben dessen jüngste Raketenstarts verurteilt.Laut dem Außenministerium in Seoul kam Kim Gunn, Sonderbeauftragter für Friedens- und Sicherheitsangelegenheiten auf der koreanischen Halbinsel, am Montag in Seoul mit seinem japanischen Amtskollegen Takehiro Funakoshi zu einem Treffen zusammen.Beide Seiten verurteilten, dass Nordkorea nach einem Monat wieder eine Provokation mit ballistischen Raketen verübte, die einen eklatanten Verstoß gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats darstelle. Sie tauschten ihre Einschätzungen zur jüngsten Situation auf der koreanischen Halbinsel aus und erörterten Gegenmaßnahmen.Wie verlautete, hätten sie auch über die Ankündigung Nordkoreas diskutiert, die Vorbereitungen für seinen ersten militärischen Aufklärungssatelliten bis April nächsten Jahres abschließen zu wollen.Die Nuklearunterhändler warnten Nordkorea vor weiteren Provokationen und forderten das Land dazu auf, bald zu den Verhandlungen über die Denuklearisierung zurückzukehren. Sollte Nordkorea trotz wiederholter Warnungen der internationalen Gemeinschaft seine Provokationen fortsetzen, werde resolut und strikt dagegen vorgegangen, hieß es.