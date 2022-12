Nordkorea kritisiert Japans neue Sicherheitsstrategie

Photo : KBS News

Nordkorea hat Japans neue Sicherheitsstrategie, die die Sicherung der Fähigkeit für Gegenschläge auf feindliche Stützpunkte vorsieht, als Offizialisierung eines Aggressionskurses kritisiert.Die entsprechende Äußerung machte ein Sprecher des nordkoreanischen Außenministeriums in einer heute von der Nachrichtenagentur KCNA veröffentlichten Stellungnahme.Japan verursache mit der Annahme einer neuen Sicherheitsstrategie, die de facto den Besitz der Fähigkeit für Präventivangriffe auf andere Länder offizialisiere, eine ernsthafte Sicherheitskrise auf der koreanischen Halbinsel und in Ostasien, sagte er.Man werde mit Taten zeigen, wie besorgt und verdrießlich die Demokratische Volksrepublik Korea (Nordkorea) über Japans Versuch sei, seine ungerechtfertigte und übermäßige Ambition zu verwirklichen, warnte der Sprecher.Japan hatte am 16. Dezember beschlossen, drei sicherheitsbezogene Dokumente, einschließlich der Nationalen Sicherheitsstrategie, zu aktualisieren. Die neue Sicherheitsstrategie sieht die Sicherung der Fähigkeit für Gegenangriffe auf feindliche Raketenstützpunkte vor.