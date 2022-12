Regierung bildet Beratungsgremium zu Mikroplastik

Photo : YONHAP News

Ein Beratungsgremium der Regierung zum Umgang mit dem Mikroplastikproblem wird ins Leben gerufen.Das Umweltministerium teilte mit, dass die zuständigen Ministerien am Mittwoch gemeinsam ein solches Konsultationsgremium gründen und nach einer integrierten Politik zu Mikroplastik anstreben würden.Das Ministerium wies auf den Mangel an zuverlässigen und einheitlichen Standards in Bezug auf den Einfluss von Mikroplastik auf den menschlichen Körper hin. Man wolle durch Untersuchungen der gegenwärtigen Lage und die Technologieentwicklung mit Mikroplastik umgehen.Die Verwendung von Mikroplastik ist seit 2021 verboten. Die Hersteller von Waschmitteln und Weichspülern dürfen keine Mikrokügelchen, eine Art Mikroplastik, für Wasch- und Reinigungsmittel verwenden. Mikrokügelchen sind wasserunlösliche, feste Kunststoffpartikel mit einem Durchmesser von höchstens fünf Millimetern und werden beispielsweise für Reinigungen und Peelings benutzt.