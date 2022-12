Geborgene sterbliche Überreste von acht Kriegsgefallenen auf Nationalfriedhöfen beigesetzt

Photo : YONHAP News

Die im Zuge eines staatlichen Bergungsprojekts geborgenen sterblichen Überreste von gefallenen Soldaten des Koreakriegs sind auf den Nationalfriedhöfen in Seoul und Daejeon beigesetzt worden.Das Heer teilte mit, heute Vormittag gemeinsame Beisetzungsfeiern für acht Gefallene abgehalten zu haben.Auf dem Nationalfriedhof in Daejeon wurden die Überreste von fünf Gefallenen, darunter Kim Yong-il, beigesetzt, auf dem in Seoul die von drei weiteren Gefallenen, einschließlich Yang Beom-seok.Die dem Verteidigungsministerium unterstellte Behörde für Bergung und Identifikation von Kriegsgefallenen konnte die Gebeine aufgrund der Geninformationen von Hinterbliebenen identifzieren, die an der Entnahme von Genproben beteiligt waren.