F-22-Tarnkappenjets erstmals seit vier Jahren in Korea im Einsatz

Photo : YONHAP News

US-Tarnkappen-Kampfjets vom Typ F-22 Raptor sind zum Zweck gemeinsamer Übungen von Südkorea und den USA erstmals seit vier Jahren nach Südkorea gekommen.Das südkoreanische Verteidigungsministerium teilte mit, das F-22-Jets der US-Luftwaffe, die auf der Luftwaffenbasis Kadena in der japanischen Präfektur Okinawa stationiert seien, am Dienstag auf der Basis in Gunsan in der Provinz Nord-Jeolla zum Einsatz gekommen seien.Aus diesem Anlass wurde auch ein strategischer Bomber der USA vom Typ B-52H in der Nähe der koreanischen Halbinsel eingesetzt. Gemeinsam mit den Kampfjets F-35A und F-15K Südkoreas wurde in der südkoreanischen Luftraumüberwachungszone (KADIZ) südwestlich der Insel Jeju eine gemeinsame Luftwaffenübung zwischen Südkorea und den USA abgehalten.Wie verlautete, habe die B-52H nach der Übung die KADIZ verlassen und sei zurückgekehrt. Die F-22-Jets werden diese Woche in Südkorea bleiben und an Übungen mit F-35A-Jets der südkoreanischen Luftwaffe teilnehmen, in deren Mittelpunkt die Verstärkung der Fähigkeit zur Reaktion auf die Bedrohung durch Nordkoreas Atomwaffen und Raketen steht.