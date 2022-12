Starker Schneefall in Zentralregion erwartet

Photo : YONHAP News

Für die meisten Gebiete Südkoreas ist am Mittwoch Regen oder Schnee prognostiziert, in der Zentralregion wird starker Schneefall erwartet.Nach Angaben der Wetterbehörden ist in den nördlichen und östlichen Regionen der Provinz Gyeonggi, den Binnengebieten der Provinz Gangwon und den Berggebieten der Insel Jeju mit 5 bis 15 Zentimetern Schnee zu rechnen.Für den Großraum Seoul, die nördlichen und zentralen Regionen der Provinz Nord-Chungcheong sowie die nördlichen Binnengebiete der Provinz Nord-Gyeongsang werden 2 bis 8 Zentimeter Schnee vorhergesagt.In anderen Gebieten des Landes werden bis zu drei Zentimeter Schnee erwartet.Der Schneefall wird voraussichtlich am späten Nachmittag in den meisten Gebieten aufhören, soll aber in den Binnengebieten der Provinzen Gangwon, Chungcheong und Jeolla bis Mittwochnacht anhalten.Die Nachmittagshöchstwerte werden am Mittwoch ähnlich wie am Vortag voraussichtlich zwischen 2 und 10 Grad Celsius liegen.Die Temperatur wird jedoch voraussichtlich am Donnerstag erneut sinken, Schneefall wird für Chungcheong, die Provinzen Jeolla und die Binnengebiete der Provinz Gyeongsang prognostiziert.