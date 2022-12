Pentagon bietet Beschwichtigung nach Startverbot aller B-2-Bomber

Photo : YONHAP News

Das US-Verteidigungsministerium hat Bedenken gegen seine Entscheidung, alle B-2-Tarnkappen-Bomber am Boden zu lassen, zurückgewiesen.Es wurde befürchtet, dass das Abschreckungspotential der USA gegen Bedrohungen durch Gegner wie Nordkorea eingeschränkt werden könne.Dies sicherte der Pebtagonsprecher Pat Ryder bei einer Pressekonferenz am Dienstag zu.Nach einer Notlandung und einem anschließenden Feuer auf der Landebahn der Whiteman Air Force Base in Missouri am 10. Dezember ließ die US-Luftwaffe ihre gesamte Bomberflotte am Boden.Auf die Frage, ob das Startverbot die USA angesichts potenzieller oder andauernder bewaffneter Konflikte mit Russland, der Ukraine, China und Nordkorea verwundbar gemacht habe, antwortete Ryder, dass die Entscheidung die USA in keiner Weise Bedrohungen aussetze.Der Sprecher betonte die Vielzahl der Möglichkeiten des Pentagon. Er führte aus, dass die USA Flugzeuge, Schiffe und Bodentruppen zur Verfügung hätten, um jeder Bedrohung jederzeit entgegentreten zu können.