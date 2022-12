Außenminister Südkoreas und Ungarns führen Gespräch

Photo : YONHAP News

Die Außenminister Südkoreas und Ungarns haben vereinbart, Bemühungen um die Stärkung ihrer strategischen Partnerschaft durch die wirtschaftliche Kooperation zu unternehmen.Laut dem südkoreanischen Außenministerium kam Außenminister Park Jin am Dienstag in Seoul mit seinem ungarischen Amtskollegen Péter Szijjártó zu Gesprächen zusammen. Beide Minister hätten sich über die Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern und die Situation auf der koreanischen Halbinsel beraten.Szijjártó sagte, dass viele koreanische Unternehmen mit regen Investitionen in Ungarn zu dessen Wirtschaft beitrügen. Er äußerte die Hoffnung, dass sich die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern auf Zukunftsindustrien ausweite.Park sprach von einem ermutigenden Zuwachs des bilateralen Handels und der Investitionen. Er bat seinen Kollegen um Interesse für die Schwierigkeiten, die die koreanischen Unternehmen in Ungarn erleben.Wie verlautete, habe Park gesagt, dass das von der Europäischen Union angestrebte CO2-Grenzausgleichssystem im Einklang mit den internationalen Handelsnormen stehen müsste. Er habe die ungarische Regierung um Interesse gebeten, damit koreanische Unternehmen keinen diskriminierenden Maßnahmen ausgesetzt sein würden.Beide Seiten einigten sich, die Kooperation auf dem Gebiet Atomkraftwerk und auf der Bühne der multilateralen Diplomatie, einschließlich der Vereinten Nationen, zu verstärken. Auch wurde vereinbart, die Zusammenarbeit zwischen der Visegrád-Gruppe und Südkorea fortzusetzen.