Exportrückgang dritten Monat in Folge wird wahrscheinlicher

Photo : YONHAP News

Angesichts eines starken Exportrückgangs bei seinen Exportschlagern ist es wahrscheinlicher geworden, dass Südkoreas Ausfuhren den dritten Monat in Folge zurückgehen werden.Laut dem Zolldienst des Landes belief sich das Exportvolumen im Zeitraum vom 1. bis 20. Dezember auf 33,64 Milliarden Dollar. Das seien 8,8 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.Damit stieg die Wahrscheinlichkeit, dass die Ausfuhren nach Oktober und November den dritten Monat in Folge rückläufig sein werden.Die Einfuhren wuchsen in dem betreffenden Zeitraum um 1,9 Prozent auf 40,06 Milliarden Dollar. Es wird erwartet, dass den neunten Monat in Folge ein Handelsdefizit verbucht wird.Das gesamtjährliche Handelsdefizit bis zum 20. Dezember beträgt 48,9 Milliarden Dollar. Das entspricht dem bislang höchsten Jahresdefizit. Das Volumen ist mehr als doppelt so groß wie das bisherige Rekorddefizit aus dem Jahr 1996.Es gilt daher als sicher, dass in der Handelsbilanz Südkoreas dieses Jahr erstmals seit 2008 inmitten der globalen Finanzkrise ein Defizit verzeichnet wird.Der Exporteinbruch wird unter anderem auf einen starken Rückgang der Lieferungen koreanischer Exportschlager zurückgeführt, die durch einen Nachfragerückgang aufgrund der Verlangsamung der globalen Konjunktur verursacht wurden.Die Halbleiter-Exporte schrumpften gegenüber dem Vorjahr um 24,3 Prozent. Auch bei Stahlprodukten, drahtlosen Kommunikationsgeräten und Präzisionsinstrumenten wurde ein kräftiger Exportrückgang verzeichnet.Im Handel mit China wurde zwar im September kurzfristig ein Überschuss erzielt, im Oktober und November wurde jedoch wieder ein Minus verbucht.Die infolge des Nachfragezuwachses in der Winterzeit gestiegenen Energieimporte führten zu einer weiteren Vergrößerung des Handelsdefizits. Sowohl die Erdöl- als auch die Kohleimporte nahmen zu. Die Gasimporte wuchsen gegenüber dem Vorjahr um mehr als 100 Prozent.