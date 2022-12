Präsident Yoon betont Entschlossenheit bei Arbeits-, Bildungs- und Rentenreformen

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat die Absicht bekundet, nächstes Jahr Arbeits-, Bildungs- und Rentenreformen, die drei großen Reformen, aktiv anzugehen.Er wolle das Jahr 2023 zum ersten Jahr der Vorantreibung von Reformen machen, sagte Yoon bei einem Treffen zur Wirtschaft am Mittwoch. Dabei erfolgte auch eine Berichterstattung des Finanzministeriums über seine Arbeitspläne im neuen Jahr.Reformen auf den Gebieten Arbeit, Bildung und Rente müssten für die Zukunft des Landes und die zukünftigen Generationen unter allen Umständen durchgesetzt werden, auch wenn sie nicht beliebt seien, sagte Yoon.Er kündigte an, die Arbeitsreform in erster Linie voranzutreiben. Die Verbesserung der Doppelstruktur auf dem Arbeitsmarkt, ein vernünftiges Entlohnungssystem und die Veränderung eines ausbeuterischen Systems zwischen den Arbeitern stellten dieAchtung für den Wert der Arbeit dar.Yoon bezeichnete Korruption bei Gewerkschaften als eine der drei großen Korruptionen. Für das Verhindern von Korruption bei Gewerkschaften sei eine Transparenz in deren Buchhaltung erforderlich.