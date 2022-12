Regierung beschließt Plan zur Weltraumentwicklung

Photo : YONHAP News

Südkorea hat einen Plan zur Weltraumentwicklung mit dem Ziel verabschiedet, bis 2045 zu einer starken Nation in der Weltraumwirtschaft zu werden.Das Nationale Weltraumkomitee tagte heute zum ersten Mal seit dem Amtsantritt der Yoon Suk-Yeol-Regierung, und zwar unter der Leitung von Ministerpräsident Han Duck-soo.Dabei wurden der vierte Rahmenplan zur Förderung der Weltraumentwicklung, die Bestimmung eines Clusters der Weltraumindustrie sowie ein Plan zur Entwicklung von sehr kleinen Satellitensystemen erörtert und beschlossen.Ein Rahmenplan zur Förderung der Weltraumentwicklung stellt einen gesetzlichen Plan höchsten Rangs dar, mit dem mittel- und langfristige Ziele sowie die Richtung der Weltraumentwicklung des Staates festgelegt werden.Südkorea setzte es sich zum Ziel, bis 2032 eine Mondlandung und bis 2045 eine Marslandung zu verwirklichen. Das Land will bis 2027 die entsprechenden Investitionen auf 1,5 Billionen Won (rund 1,2 Milliarden Dollar) steigern, um seinen Anteil am globalen Markt der Weltraumindustrie von einem Prozent im Jahr 2020 auf zehn Prozent im Jahr 2045 zu erhöhen.