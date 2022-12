Militär will Szenario für Vorgehen gegen Nordkoreas Atomwaffen für Übungen mit USA entwickeln

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Militär will an einem Übungsszenario unter Berücksichtigung der Bedrohung durch Nordkoreas Atomwaffen und Raketen arbeiten, um dieses für die gemeinsamen Übungen mit den USA anzuwenden.Das Verteidigungsministerium hielt am Mitwoch unter Leitung von Verteidigungsminister Lee Jong-sup ein Treffen führender Kommandeure ab. Die Teilnehmer bewerteten die Errungenschaften im Verteidigungsbereich in diesem Jahr und diskutierten über Aufgaben im kommenden Jahr.In Bezug auf die gemeinsamen Militärübungen Südkoreas und der USA wurde ein Plan festgelegt, ein praxisnahes Übungsszenario unter Berücksichtigung der fortgeschrittenen Nuklear- und Raketenbedrohung aus Nordkorea zu entwickeln. Damit solle das Durchführungssystem gemeinsamer Übungen vertieft und weiterentwickelt werden.Es wurde beschlossen, etwa 20 Übungen, einschließlich des gemeinsamen Landungsmanövers Ssangyong, so intensiv wie das ehemalige Manöver Foal Eagle abzuhalten.Das würde quasi eine Wiedereinführung des Manövers Foal Eagle im kommenden Jahr bedeuten, das nach der letzten Durchführung im Jahr 2018 angesichts der damaligen versöhnlichen Stimmung zwischen Süd- und Nordkorea ausgesetzt war.