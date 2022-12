Film „Decision to Leave“ auf Oscar-Shortlist

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Film „Decision to leave“ von Regisseur Park Chan-wook ist für die 95. Verleihung der Academy Awards in der Kategorie Bester internationaler Film in die engere Auswahl aufgenommen worden.Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) veröffentlichte die Shortlist für die Oscars 2023 in zehn Kategorien, darunter Dokumentarfilme, internationale Filme und dokumentarische Kurzfilme.Der Film „Decision to Leave“ ist einer von 15 internationalen Filmen, die es von den gesamten weltweiten Einsendungen aus 92 Ländern in die engere Auswahl schafften.Von jeder Auswahlliste für jede Kategorie werden am 24. Januar jeweils fünf Oscar-Nominierungen offiziell vorgestellt.Die 95. Verleihung der Academy Awards wird nächstes Jahr am 12. März im Dolby Theatre in Los Angeles stattfinden.