Schwere Schneefälle in Chungcheong, Jeolla und auf Jeju vorhergesagt

Photo : KBS News

In den Provinzen Chungcheong und Jeolla sowie auf der Insel Jeju werden bis Heiligabend am Samstag schwere Schneefälle vorhergesagt.Nach Angaben der Wetterbehörden ist bis Samstag in Binnengebieten der Chungcheong-Provinz mit fünf bis 15 Zentimetern Schnee zu rechnen, in Teilen der Provinz Jeolla mit mehr als 30 Zentimetern.In den Gebirgsregionen der Insel Jeju werden mehr als 50 Zentimeter Schnee erwartet.Laut Voraussage des koreanischen Amts für Meteorologie (KMA) sei in diesen drei Regionen am Donnerstag und Freitag mit dre bis fünf Zentimetern Schnee pro Stunde zu rechnen. Es rief zu Vorsichtsmaßnahmen gegen mögliche Schädigungen auf.