Vereinigungsminister hofft auf sinnvolle Kontakte zwischen Süd- und Nordkorea im neuen Jahr

Photo : YONHAP News

Vereinigungsminister Kwon Young-se hat die Hoffnung geäußert, dass es im neuen Jahr zu Kontakten zwischen Süd- und Nordkorea kommt.Er hoffe herzlich, dass im neuen Jahr sinnvolle Kontakte zwischen Süd- und Nordkorea auf jeden Fall beginnen würden, um die aktuellen Spannungen zu beseitigen, sagte Kwon in seiner Gratulationsrede beim Korean Peninsula Infrastructure Forum am Mittwoch.Die wichtigste vorrangige Aufgabe sei selbstverständlich die Denuklearisierung Nordkoreas. Auch hierfür müsse Südkorea mit Geduld sein Bestes geben, um einen Dialog mit Nordkorea zu starten, hieß es.Man müsse alle möglichen Vorbereitungen getroffen haben, um nach dem Dialogbeginn sofort Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensgrundlagen in Nordkorea durchführen zu können. Die Kooperation im Infrastrukturbereich müsse aus langfristiger und allumfassender Sicht vorbereitet werden, weil hierfür Ressourcen und Arbeitskräfte im großen Stil sowie viel Zeit benötigt würden, fügte der Minister hinzu.Das Korean Peninsula Infrastructure Forum wurde im Dezember 2019 von 422 Experten ins Leben gerufen, die nach einem gemeinsamen Wohlstand auf der koreanischen Halbinsel durch Infrastrukturkooperation streben.