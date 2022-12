Pläne für Erhöhungen bei Gas- und Strompreisen sollen bis Jahresende vorgestellt werden

Photo : YONHAP News

Die Regierung will ihre Pläne über Höhe und Verlauf der steigenden Versorgungskosten für 2023 bis Jahresende bekanntgeben.Erster Vizeminister für Wirtschaft und Finanzen Bang Ki-sun erklärte bei einem Auftritt im Fernsehprogramm Yonhap News am Mittwoch, dass die Regierung schrittweise Preiserhöhungen für Gas und Strom anstrebe, um die grassierenden Defizite der staatlichen Unternehmen bis 2026 zu beheben.Bang zufolge werde die Regierung nach Beratungen mit den zuständigen Ministerien innerhalb dieses Jahres Einzelheiten der Erhöhungen wie Verlauf und Ausmaß bekanntgeben.Der stellvertretende Minister betonte außerdem, das Land müsse zur Gewährleistung der Nachhaltigkeit Reformen in den Bereichen Arbeit, Bildung und Renten durchführen. Er fügte hinzu, dass die Regierung detaillierte Reformpläne für jeden Bereich ankündigen und der Nationalversammlung nächstes Jahr einen entsprechenden Gesetzesentwurf vorlegen werde.