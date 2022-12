Kultur “In summer” von seong ryul gewinnt ersten Preis beim Japan International Manga Award

Das Comicwerk „In summer“ vom koreanischen Autor seong ryul hat beim Japan International Manga Award den Gold-Preis gewonnen.



Er wurde damit der erste Südkoreaner, der bei dem seit 2007 jährlich vom japanischen Außenministerium veranstalteten Comic-Preis den ersten Platz gewann.



Für die 16. Preisverleihung in diesem Jahr wurden 503 Werke, die bisher höchste Zahl, aus 77 Staaten und Gebieten eingesendet.



„In summer“ handelt von einem introvertierten, einsamen Jungen, der sich nach dem Tod einer Katze, seines einzigen Freundes, auf den Weg macht, um deren Seele zu treffen.



Das Werk erschien 2020 in Südkorea beim Verlag Munhak Dongne in einem Band mit dem Titel „In summer“, das ein weiteres Werk von seong ryul enthält.