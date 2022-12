Über 70.000 Corona-Neuinfektionen – Zahl kritischer Fälle auf höchstem Stand seit 100 Tagen

Photo : YONHAP News

Inmitten der neuen Corona-Welle in Südkorea ist die Zahl der kritisch kranken Patienten auf den höchsten Stand seit 100 Tagen gestiegen.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Donnerstag wurden mit Stand 0 Uhr 75.744 Neuinfektionen mit dem Coronavirus bestätigt.Es wurden 75.671 lokal übertragene und 73 eingeschleppte Fälle erfasst.Die Zahl der neuen Fälle kletterte verglichen mit der Vorwoche um etwa 5.600. Verglichen mit zwei Wochen zuvor sind es etwa 10.500 mehr.Die Zahl der kritisch kranken Corona-Patienten, die stationär behandelt werden, kletterte gegenüber dem Vortag um 35 auf 547. Damit wurde den fünften Tag in Folge die 500er-Schwelle übertroffen. Zudem wurde der höchste Stand seit dem 13. September verzeichnet.Vor der am Freitag geplanten Bekanntmachung von Änderungen zur Maskenpflicht in Innenräumen nimmt die Regierung derzeit den Anstieg des Anteils der Variante BN.1 und die Entwicklungen des Infektionsgeschehens unter die Lupe.