Zeitung: Nordkorea lieferte am 20. November Artilleriegeschosse an Russland

Photo : YONHAP News

Laut einem japanischen Medienbericht hat Nordkorea am 20. November mit der Bahn militärische Güter, darunter Artilleriegeschosse, an Russland geliefert.Das meldete die Zeitung „Tokyo Shimbun“ am Donnerstag unter Berufung auf eine Quelle, die über die Situation in Nordkorea gut informiert ist.Laut dem Bericht nutzte der Zug mit Waffen an Bord die Bahnlinie zwischen dem Bahnhof Tumangang in der Sonderstadt Rason im Nordosten Nordkoreas und dem Bahnhof Chassan in der russischen Region Primorje.Nordkorea habe vor dem Waffenhandel mehrere Monate lang Verhandlungen mit Russland geführt, um Artillerie- und Raketengeschosse im Wert von Millionen Dollar zu verkaufen. Es sei das erste Mal gewesen, dass Nordkorea mit der Bahn Waffen geliefert habe, schrieb die Zeitung.Die Zeitung fügte hinzu, Nordkorea werde in den nächsten Wochen weitere militärische Güter, darunter mehrere Tausend Panzerabwehrgeschosse und Flugabwehrraketen, Russland aushändigen.Nordkoreas Waffenexporte stellen einen Verstoß gegen die einschlägigen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats dar.