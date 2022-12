Veranstaltungen für ersten Sonnenaufgang im neuen Jahr erstmals seit drei Jahren

Photo : YONHAP News

In den meisten Regionen Südkoreas werden erstmals seit drei Jahren wieder Veranstaltungen zur Begrüßung der ersten Sonne im neuen Jahr stattfinden.Angesichts der nach der Itaewon-Tragödie gestiegenen Wachsamkeit gegenüber einem großen Menschengedränge will sich jede Gebietskörperschaft für das Sicherheitsmanagement einsetzen.Laut dem Landkreis Ulju in Ulsan wird am Kap Ganjeol, wo der erste Sonnenaufgang im neuen Jahr am frühesten an Land zu sehen sein wird, eine Sonnenaufgangs-Veranstaltung vom 31. Dezember bis zum 1. Januar stattfinden.In Busan planen die Stadtverwaltung und die Polizeibehörde an den Stränden Haeundae und Gwanganri, wo Sonnenaufgangs-Veranstaltungen geplant sind, Sicherheitskräfte einsetzen. Die Maßnahme wird auch im Yongdusan Park, in dem ein Glockenschlagen zum neuen Jahr stattfinden wird, ergriffen.Die Stadt Gangneung in der Provinz Gangwon wird am Strand Gyeongpo und im Moraesigye Park in Jeongdongjin Veranstaltungen für den Sonnenuntergang und -aufgang organisieren.